في الكويت..استقالة أول وزير بسبب السيول

خالد الظفيري(صدى):

بالتزامن مع الأمطار والسيول التي تشهدها دولة الكويت، استقال وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس حسام الرومي ،أمس الجمعة ،من منصبه.

وأعلن الرومي تحمله مسؤولياته الأدبية إثر الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين الكويتيين والمقيمين جراء موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد أخيرا.

وعبر الرومي في استقالته عن عميق أسفه إزاء الأضرار الكبيرة التي لحقت بممتلكات المواطنين والمقيمين جراء موجة الأمطار الكثيفة التي شهدتها البلاد.