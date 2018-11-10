بالصور..أحدث ظهور للأمير عبدالعزيز بن فهد يدحض الأكاذيب

علي القحطاني (صدى):

نشر الأمير نواف بن فيصل، أمس الجمعة، صورًا جديدة للأمير عبدالعزيز بن فهد بصحبة عائلته، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

وظهر في الصورة الأمير محمد بن فهد، في عشاء بمنزل الأمير عبدالعزيز بن فهد.

وتدحض هذه الصور كذب الإعلام المعادي ،الذي استغل ابتعاد الأمير عبدالعزيز بن فهد عن مواقع التواصل الاجتماعي، لخلق إشاعات وصلت إلى حد الترويج لوفاته.