تعليق المذيعة رضوى الشربيني على طلاقها ” 13 مرة “

القاهرة(صدى):

علقت المذيعة المصرية المثيرة للجدل رضوى الشربيني ،مقدمة برنامج ” هي وبس ” على ما تردد مؤخرًا حول طلاقها 13 مرة.

واستنكرت الشربيني الأمر، مؤكدة أنه ليس من المنطقي أن تتزوج وتتطلق 13 مرة كما أشيع.

وقالت خلال استضافتها ببرنامج ” معكم “، الذي تقدمه الإعلامية المصرية منى الشاذلي : ” مش فاهمة جابوها منين دي، مش معقول أتجوز 13 مرة يعني، معنى كدا إن مفيش عدة بعد الجواز ” .

يذكر أن برنامج رضوى الشربيني يتلقى هجومًا حادًا من قبل الرجال خاصة، حيث أشيع عنها أنها في عداء ضد الرجل وأن برنامجها يتسبب في العديد من المشاكل بين الأزواج بدلًا من حلها.

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