” الملالي ” ينبش قبر امرأة ويرمي جثتها في الصحراء بسبب ديانتها

طهران (صدى):

نبشت السلطات الإيرانية، أمس الجمعة، قبر امرأة مسنة بسبب انتمائها للطائفة ” البهائية ” ،وذلك بعد مرور 4 أيام على دفنها.

وبحسب موقع ” زيتون ” الإيراني المعارض، فإن السلطات الإيرانية ألقت بجثة المرأة وتدعى ” شمسي أقدسي ” بالمنطقة الصحراوية التي تقع فيها المقبرة بمنطقة جيلاوند القريبة من العاصمة طهران.

وأوضح الموقع أن نبش القبر جاء بسبب التحذيرات المتكررة لأتباع الطائفة البهائية بعدم احقيتهم بدفن أتباعهم في مقابر مدينة ” دوماوند ” .

وأدانت مجموعة من علماء الدين، داخل وخارج إيران بشدة ما قامت به السلطات الأمنية.