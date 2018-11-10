بالفيديو..المطلق يوضح حكم عبارة ” سوء الأحوال الجوية ” وهل تنسب إلى الله أم لا

علي القحطاني (صدى):

بالتزامن مع التقلبات الجوية، التي تشهدها المملكة، والأمطار الغزيرة، دعا عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق إلى ضرورة شكر الله على هذه النعمة وإظهار الفرح.

واستشهد المطلق في برنامجه ” استديو الجمعة ” بقول الله تعالى : ” فَإذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إذا هُمْ يَسْتَبْشِرُون َ” .

وأضاف : ” بعض شبابنا الآن إذا نزل المطر يغضب ويتبرم ولا يفرح رغم أن بنزوله يحصل الخير الكثير للمزارع والمواشي وأصحاب المراعي “.

وعن عبارة ” سوء الأحوال الجوية ” ،أكد المطلق أنها ليس فيها نسبة إلى الله تعالى وليس فيها نسبة إلى غيره لكن لو استخدمنا كلمة أطيب منها لابأس.

وتابع : ” لا ينبغي بنا أن ننسب الشر إلى الله تعالى، و علينا أن ننسب الخير إلى الله “.

httpv/youtu.be/A-JRCMeSd1k