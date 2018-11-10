بالفيديو.. ” آل الشيخ ” يعد طفلا اتحاديا بالفرح قريبًا

نواف السالم(صدى):

علق رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ، على لقطة لطفل اتحادي، وهو يدعو بالفوز في إحدى المباريات.

ووعد آل الشيخ الطفل بتحسن أداء الاتحاد في المبارايات المقبلة، قائلا : ” وعد تفرح ” .

وكان المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد حسين الشريف ، قد صرح بأن نادي الاتحاد يعيش حالة نفسية جيدة خلال هذه الفترة ، قائلا: ” نتمنى أن تكون جولة انطلاقة للعميد ” .

ومن المقرر أن يتواجه الاتحاد مع نظيره الفيحاء، وذلك ضمن الجولة التاسعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.