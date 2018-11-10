بالفيديو.. ” آل الشيخ ” يعد طفلا اتحاديا بالفرح قريبًا
علق رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ، على لقطة لطفل اتحادي، وهو يدعو بالفوز في إحدى المباريات.
ووعد آل الشيخ الطفل بتحسن أداء الاتحاد في المبارايات المقبلة، قائلا : ” وعد تفرح ” .
وكان المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد حسين الشريف ، قد صرح بأن نادي الاتحاد يعيش حالة نفسية جيدة خلال هذه الفترة ، قائلا: ” نتمنى أن تكون جولة انطلاقة للعميد ” .
ومن المقرر أن يتواجه الاتحاد مع نظيره الفيحاء، وذلك ضمن الجولة التاسعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
عبد اللله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 926 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم آمين..الحقيقة أن الاتحاد حاليا يصارع الهبوط إلى دوري الأولى ونتمنى من تركي آل الشيخ أن يرفع عدد الأندية إلى 18 نادي لتفادي هبوط نمور آسيا..