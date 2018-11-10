” الحوثي ” تفجر مستشفى 22 مايو بالحديدة والتحالف يقصف مواقع تحصيناتها

فهمي محمد(صدى):

فجرت ميليشيا الحوثية الإرهابية، اليوم الجمعة، مستشفى 22 مايو بمحافظة الحديدة اليمنية، وذلك في تصرف إجرامي جديد وذلك قبل الفرار منها.

وقال ” مصدر في الإعلام العسكري اليمني ” التابع للمقاومة الوطنية حراس الجمهورية، إنه تم تطهير مستشفى 22 مايو، وكامل المباني المحيطة، وذلك بهجوم نوعي كبَّد المليشيات الحوثية خسائر فادحة.

وأضاف ” المصدر ” ، أن وحدة مكافحة القناصة التابعة لحراس الجمهورية، تمكنت من تحييد قناصة المليشيات الحوثية بمحيط المنطقة، وتقدمت وحدة اقتحامات نوعية وسرعان ما طهرت المستشفى والمباني المحيطة به؛ ما أدى لمصرع وجرح أعداد من مقاتلي المليشيات، وفرار البقية وسط المدينة.

وأكد ” المصدر العسكري اليمني ” ، أن المليشيات الحوثية أقدمت على تفخيخ المستشفى قبيل فرارها، وفجَّرته عن بُعد ما أحدث دمارًا واسعًا في المبنى دون وقوع إصابات في صفوف أبطال حراس الجمهورية، مشيرًا إلى أن فرق الهندسة تعمل بوتيرة عالية لتفكيك شبكات الألغام المتبقية داخل مبنى المستشفى.

وتواصل وحدات من حراس الجمهورية وأبطال العمالقة وأسود تهامة تقدمها بالتفافات تكتيكية صوب دوار يمن موبايل، ومعسكر الدفاع الساحلي، ويستمر طيران التحالف ومدفعية المقاومة المشتركة قصف مواقع وتحصينات المليشيات.