الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة الملكية بالجبيل، عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، لحملة درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات.

وأوضحت أن العمل بكليات الهيئة الملكية في محافظة الجبيل، مشيرة إلى أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

– محاضرة لغة عربية.

– محاضر لغة عربية.

– محاضرة دراسات إسلامية.

– محاضر دراسات إسلامية.

– أستاذة مساعد لغة عربية.

– أستاذ مساعد لغة عربية.

– أستاذة مساعد دراسات إسلامية.

– أستاذ مساعد دراسات إسلامية.

وأعلنت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 نوفمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 نوفمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنـــا .