حسن عبدالقادر: الهلال الان ينافس نفسه

الجمعة 9
نوفمبر
اسم عموري يخلي النصراوي مهذري🤣😂🤣😂🤣😂💙 وفعلآ قالها لاجم الأفواه التويجري وصدق من قال(ما يهذري المهذري إلا من حر السخونه وصدق من قال!!)
الصرامي يتحلم بعمورررررري🤚🤣💙🤣 أشتغلوا في فريقكم ولعيبتكم وناديكم واتركو التصاريح والبكاء في القنوات والإذاعات بأن الفار ضدكم!؟
*مقولة الهلال ثابت والبقية متحركون ما جات من فراغ*
الحمد لله اني هلالي اسوي زعيماوي ملكي حقيقي..💙💙
الصرامي المفروض يضمونه مع الدغيثر في الMBC ههههههه توينز..
عموري يعشق الهلال بشكل جنوني لأن حلم أي لاعب يا ساااده.
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ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 269 ] نشر منذ 59 دقيقة
اسم عموري يخلي النصراوي مهذري🤣😂🤣😂🤣😂💙 وفعلآ قالها لاجم الأفواه التويجري وصدق من قال(ما يهذري المهذري إلا من حر السخونه وصدق من قال!!)
الصرامي يتحلم بعمورررررري🤚🤣💙🤣 أشتغلوا في فريقكم ولعيبتكم وناديكم واتركو التصاريح والبكاء في القنوات والإذاعات بأن الفار ضدكم!؟
*مقولة الهلال ثابت والبقية متحركون ما جات من فراغ*
الحمد لله اني هلالي اسوي زعيماوي ملكي حقيقي..💙💙
الصرامي المفروض يضمونه مع الدغيثر في الMBC ههههههه توينز..
عموري يعشق الهلال بشكل جنوني لأن حلم أي لاعب يا ساااده.