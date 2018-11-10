بالفيديو.. السيول الشديدة تجرف السيارات وتغرق الشوارع بالكويت

خالد الظفيري(صدى):

تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يوضح كم الأضرار التي تسببت فيها ” سيول الكويت ” الجارفة، والتي أدت لتراكم السيارات فوق بعضها البعض ” .

وأظهر ” الفيديو ” ، غرق الشوارع بالمياه، وسط حالة من الفوضى المرورية وإغلاق طرق، ووجود كثافة وضغط على الطرق التي لم تغلقها السيول.

هذا وشهد العديد من مناطق الكويت، سيولًا كبيرة جرفت كثيراً من المركبات في بعض المناطق وعلى الطرق، وداهمت بعض المنازل، عقب هطول أمطار غزيرة، يتوقع لها أن تستمر حتى صباح يوم الأحد المقبل.