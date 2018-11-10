بالفيديو.. انتشال طفلة من مركبة والدها في سيول الأردن وارتفاع الضحايا إلى 7

عمان(صدى):

ارتفعت ضحايا وفيات السيول في الأردن إلى 7 أشخاص، كما أظهر مقطع فيديو لحظة انتشال طفلة تبلغ من العمر سنتين، بعد أن جرفت السيول مركبة والدها، وسط مطالبات السلطات الأردنية سكان المناطق المنخفضة بإخلاء منازلهم.‎

وأعلنت جمانة غنيمات، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، في بيان صحفي، إن مياه الأمطار أغلقت الطريق الصحراوي في الاتجاهين بمنطقة الضبعة، ما أدى إلى تعطل السيارات وغرق سيدتين وطفلة.

كما أكدت وكالة الأنباء الأردنية ” بترا ” مصرع طفلة أخرى، بعدما جرفت سيول مركبة في محافظة مادبا جنوبي العاصمة عمان.

وناشدت المتحدثة باسم الحكومة، المواطنين بضرورة التعامل مع الحالة الجوية بمنتهى الجدية والحرص؛ نظرًا لخطورتها وتوقع استمرارها خلال 48 ساعة أخرى.