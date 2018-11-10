ميدغلف للتأمين: 16 وظيفة إدارية شاغرة للجنسين بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ” ميدغلف ” ، اليوم الجمعة، عن توافر عدد 16 وظيفة إدارية للسعوديين والسعوديات، على مسمى ” مدير الحسابات- قسم المبيعات المباشرة ” ؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة الرياض.

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم مُتاح بدءًا من أمس الخميس ومستمر حتى 7 فبراير القادم، وأن الوظائف المتاحة لحملة شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنـــا .