الملحقية الثقافية تطالب الطلاب بإخلاء المساكن بعد حرائق لوس أنجلوس
طالبت الملحقية الثقافية السعودي في أمريكا، الطلاب بتوخي الحيطة والحذر والإسراع في إخلاء المساكن التي صدر أمر بإخلائها، جراء حرائق لوس أنجلوس.
وقالت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” نظراً لنشوب حرائق في مدينتي ماليبو وكالاباسيس غرب مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، تقدر بـ18000 فدان حتى الآن، وما تسببه هذه الحرائق من خطورة، فإننا نأمل من جميع الطلاب توخي الحيطة والحذر والإسراع في إخلاء المساكن التي صدر فيها أمر بإخلائها واتباع كافة تعليمات السلامة ” .
ووضعت أرقامًا للإستفسارات والتواصل مع القنصلية العامة بلوس أنجلوس، وهي:
القنصلية 310-479-6000
الطوارئ 310-279-0243
310-895-6642
أو قسم شؤون الرعايا في السفارة رئيسي 202-342-3800
في غير أوقات الدوام الرسمي:
202-746-3555
202-746-2888
0666-746-202
9777-746-202
طوارئ الملحقية:
571-379-6080
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