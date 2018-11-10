الشرطة تقبض على الآسيوي قاتل الدكتورة الأمريكية في الدمام

علي القحطاني(صدى):

تمكنت شرطة الدمام من إلقاء القبض على وافد آسيوي، يعمل فني صيانة؛ ارتكب جريمة قتل بحق سيدة من الجنسية الأمريكية، تعمل محاضرة في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام.

وأعلن المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن شرطة الدمام تمكنت – بتوفيق الله – من القبض على وافد آسيوي ثلاثيني بعد توافر الأدلة على ارتكابه جريمة قتل سيدة من الجنسية الأمريكية، تعمل محاضرة بكلية خدمة المجتمع في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام مساء يوم الأحد ١٤٤٠/٢/٥هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/١٤م، وذلك داخل شقتها السكنية في مجمع سكني مخصص لهيئة التدريس.