الترجي التونسي يحطم الأهلي المصري ويفوز بالأميرة السمراء
حطَّم نادي الترجي التونسي، ضيفه الأهلي المصري، بالفوز عليه بثلاثية نظيفة على ملعب راداس، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأنهى فريق الترجي الشوط الأول من المباراة بالتقدم بهدف نظيف، جاء في الدقيقة 46 بعدما تلقى سعد بقير تمريرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد في المرمى.
وفي الشوط الثاني، تقدَّم سعد بقير لفريقه بهدف ثاني في الدقيقة 54 من عمر اللقاء، ومن ثم قضى أنيس بدري على الأهلي نهائيًا بهدف ثالث في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.
زاير[ عدد التعليقات: 1709 ] نشر منذ 1 ساعة
الف مبروك لنادي الترجي التونسي بطولة كأس إفريقيا .
ابن البلد[ عدد التعليقات: 1362 ] نشر منذ 1 ساعة
فريقا الأهلي كلاهما خيرا.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3528 ] نشر منذ 1 ساعة
مبروك للترجي و للشعب التونسي الفوز و صراحة فريق الاهلي كان ضايع في الملعب
دهــر⏳[ عدد التعليقات: 1336 ] نشر منذ 47 دقيقة
ملـــــيووووون مبـــروكـ للتــرجــي التونـــسي ✌✌
الســـيدة الـــكأس فــي مـــغربــنا الكـــــبير 🏆💪🇩🇿🇹🇳🇲🇦
🎇🎆🎇🎆🎇🎆🎇🎆🎇🎆🎇🎆🎇🎆🎇🎆🎆
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58099 ] نشر منذ 34 دقيقة
مبروك للترجي ,,