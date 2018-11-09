الترجي التونسي يحطم الأهلي المصري ويفوز بالأميرة السمراء

نواف السالم(صدى):

حطَّم نادي الترجي التونسي، ضيفه الأهلي المصري، بالفوز عليه بثلاثية نظيفة على ملعب راداس، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأنهى فريق الترجي الشوط الأول من المباراة بالتقدم بهدف نظيف، جاء في الدقيقة 46 بعدما تلقى سعد بقير تمريرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد في المرمى.

وفي الشوط الثاني، تقدَّم سعد بقير لفريقه بهدف ثاني في الدقيقة 54 من عمر اللقاء، ومن ثم قضى أنيس بدري على الأهلي نهائيًا بهدف ثالث في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.