اللجنة الفورية لـ مدني بالرياض تعقد اجتماعًا لمواجهة نتائج الأمطار

سعيد العجل(صدى):

تعقد الآن اللجنة الفورية للدفاع المدني بمنطقة الرياض اجتماعًا في غرفة القيادة والسيطرة بمديرية المنطقة برئاسة اللواء سعد الراجح

لمباشرة مهامها لمواجهة ما نتج عن الحالة المطرية بمدينة الرياض واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز أعمال الدفاع المدني.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالرياض، الرائد محمد الحمادي، مشيرًا إلى أن اللجنة مشكَّلة من ٢١ جهة حكومية وأهلية، وجّهت بتسخير كل الإمكانات المادية والبشرية في تعزيز أعمال الدفاع المدني.