بالفيديو.. التويجري: هناك صعوبات قائمة تواجه دخول المرأة إلى سوق العمل

علي القحطاني(صدى):

أوضح الدكتور حمد التويجري، أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود، أنه على الرغم من وجود رؤية 2030 التي تهدف إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، إلا أن هناك صعوبات لا تزال قائمة في هذا الأمر.

وأضاف خلال حواره ببرنامج ” يا هلا ” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل تحقق بارتفاع نسبة السعودة في نقاط البيع.

وتابع : ” عندما نتكلم عن عمل المرأة السعودية يجب ألا نضعها في مقارنة بالذكور السعوديين، وإنما نقارنها بالعمالة الوافدة التي يمكن الاستغناء عنها ” .