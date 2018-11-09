بالفيديو.. ” السلمي ” يكشف حكم الصلاة في السيارة لغير القبلة للمضطر

عادل الحربي(صدى):

كشف الشيخ عبدالله السلمي، حكم الصلاة في السيارة لغير القبلة للمضطر، مشيرًا إلى أن التطوع فللمرء أن يصلي ما يشاء ولا يلزم أن يكبر تكبيرة الحرام تجاه القبلة.

جاء ذلك ردًا على استفسار متسائلة عبر برنامج ” يستفتونك ” ، مضيفًا : ” وأما إذا كانت صلاة الفرض، فلا شك أنه لابد أن يتم صلاتها بكامل أركانها والتي تتضمن أن تكون باتجاه القبلة ” .

وتابع : ” لكن إذا كان الإنسان مضطرًا فنقول: اتقوا الله ما استطعتم .. فإذا كان الإنسان في سيارة فليوقف السيارة للصلاة ” مضيفًا : ” إذا كان هناك مانع قوي أو يخشى من الطريق فلا بأس أن تصلي في السيارة ” .