الإطاحة بـ3 مواطنين بحوزتهم 350حبة كبتاجون وحشيش بطريق مكة – جدة

نايف السالم(صدى):

نجح رجال الضبط الأمني بنُقطة ” الشميسي ” التابعة لقوات أمن الطرُق، اليوم الجمعة، في القبض على مواطنين في الثلاثين من أعمارهما يستقلان مركبة، كانا في طريقهما إلى مكة المكرمة، بحوزتهما 350 حبة من الكبتاجون المُخدر، وذلك إثر ظهور علامات الارتباك عليهما نتيجة اشتباه رجال الأمن بهما بطريق ” جدة – مكة ” السريع.

والسياق ذاته استوقفَ رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بنفس نقطة الضبط، مواطنًا في العقد الرابع من عمره، مُحملًا عددًا من الرُّكاب في مركبته، كان قادمًا من جدة في طريقه لمكة المكرمة، وكانت تنبعث منه رائحة مُسكر، وبتفتيشه عُثر بحوزته على قطعة من الحشيش المُخدر، وعبوة من العرق المُسكر.

وأحالت ” القوة ” ، المضبوطين وفقًا لمحاضر الضبط بالقضيتين، وما بحوزتهم لإدارة مكافحة المخدرات بشرق مكة المكرمة، وذلك لتتخذ الجهة المختصة الإجراءات النظامية بحقهم.