بالصور.. ” النصر ” يواصل استعداداته لمواجهة ” الاتفاق ” تحت زخات المطر

ماجد محمد(صدى):

واصل فريق نادي النصر، تدريباته تحت زخات المطر، اليوم الجمعة، بحضور عبد العزيز الجليل، نائب رئيس النادي، وعبد الكريم المنصور، المشرف العام على الفريق الأول، استعدادًا للقاء نادي الاتفاق.

والتقي دانييل كارينيو، مدرب الفريق، باللاعبين قبل بداية التدريبات، كما ركز الجهاز الفني في بداية التدريبات على الجوانب اللياقية من خلال الجري حول الملعب.

وقسم كارينيو اللاعبين إلى أربع مجموعات أجرى لهم تدريبات تكتيكية في مربعات محددة، واختتم تدريبات الفريق اليوم، بمناورة كروية أجراها كارينيوعلى كامل الملعب.