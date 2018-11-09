شاب يخدع فتاة بالخطبة ويهددها بصور مفبركة مقابل أموال طائلة
خدع شاب فتاة باسم الحب، في مصر، بعد رؤيته لها في أحد الأفراح، وإرسال عدة طلبات صداقة لها حتى قبلته، وبعد عدة مكالمات وبعض المقابلات، طلب منها مقابلة أهلها لخطبتها.
وقابل الشاب أهل الفتاة، وبعد الاتفاق على كل شيء، طلب منهم تأجيل الخطبة عدة أيام حتى يعود أبيه الذي يعمل في إحدى دول الخليج، مع سماح الأهل بخروج الفتاة معه والتقاط العديد من الصور سويًا، بالإضافة إلى الصور التي ترسلها له، حتى ظهر الوجه الأخر للشاب عندما ركب صور مفبركة عارية للفتاة، وتهديدها بإرسالها لزملائها في الجامعة.
لتسرع الفتاة وتحكي لأمها التي لم تجد سبيل سوى دفع 10 آلاف جنيهًا له، حتى اختفى وعاد بعد عدة أيام طالبًا 5 آلاف جنيهًا، لترى الأم أنه لا يوجد حل أمامها سوى إبلاغ الشرطة، لتذهب لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بوزارة الداخلية، وتقدم لهم كافة المحادثات الهاتفية والنصية مع الشاب.
وأوضحت التحريات صحة البلاغ وتخصص الشاب في ارتكاب جرائم الابتزاز والنصب على الفتيات، وتم ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34215 ] نشر منذ 3 ساعات
الله لايبلانا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58099 ] نشر منذ 3 ساعات
يستاهل مايجيه من عقاب ,,
,, اعقب ياالفاسد المخادع ,,
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4548 ] نشر منذ 3 ساعات
الله ياخذه خليه ينشر دام انك واثقه من حالك ولا فلس اعطيه قليل الخاتمة ولد ابليس