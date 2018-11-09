حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على مناطق المملكة

الرياض(صدى):

أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة على مناطق المملكة، غدًا السبت.

وأوضحت أنه سيستمر هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأشارت إلى أن هذه الأمطار ستهطل على مناطق: الشرقية، القصيم، الرياض، حائل، الحدود الشمالية، تبوك، الجوف، نجران، جازان، عسير، الباحة.

كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على مناطق: الشرقية، الغربية، شمال ووسط المملكة.