تعليم مكة يستضيف ملتقى رؤساء القيادات المدرسية الأحد المقبل

محمد السعران(صدى):

برعاية مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي تستضيف الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في إدارة الإشراف التربوي – قسم القيادة المدرسية – ملتقى رؤساء القيادات المدرسية بعنوان ( دور القيادات المدرسية في ضوء التحول الوطني 2020 ) وذلك يوم الأحد المقبل 3 / 3 / 1440 بقاعة الملك فهد رحمه الله بالعزيزية ، وبحضور زمرة مميزة من القيادات التربوية .

يستقطب الملتقى 100 مشارك ومشاركة من كافة مناطق المملكة العربية السعودية سيطرحون على مدى ثلاثة أيام أوراق عمل وحلقات نقاش ويعرضون تجارب وممارسات ناجحة تتناول محاور مختلفة تركز على تطوير القيادة المدرسية، وتنمية القيم الوطنية، والتحصيل الدراسي أسباب الضعف وآلية العلاج ، ومهام القيادة المدرسية في ضوء برنامج التحول الوطني 2020، ومتطلبات يمكن تحقيقها لدعم وتميز آداء القيادة المدرسية وتحقيق أهدافها ، ودور القيادة المدرسية في تعزيز عمليات الإبداع والابتكار ، ودور القيادة المدرسية في دعم تطبيق نظام المقررات .

وستشمل برامج الملتقى أطروحات متنوعة عن الدور الريادي والمحوري للقيادة المدرسية وفق التحول الوطني 2020، حيث ستطرح الجلسة الأولى بورقة عمل بعنوان رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 في قطاع التعليم تقدمها مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية آمنة محمد الغامدي ، وتدير الجلسة مديرة إدارة الإشراف التربوي لمياء بشاوري .

وسيقدم الدكتور محمد الغامدي ورقة بعنوان ( الإصلاح التعليمي في ضوء التجارب العالمية ) ويدير الجلسة مدير إدارة الإشراف التربوي عمر الأحمدي .

وسيستعرض الدكتور فهد المقرن مستشار وكيل وزير التعليم للأداء التعليمي ورقته ( إدارة الآداء) ، وسيدير الجلسة الأستاذ محمد الضمدي ثم سيعقب ذلك ورقة بعنوان ( تحسين آداء المؤسسات التعليمية في ضوء مدخل إدارة الآداء ) للدكتورة وفاء محضر ، وأدارت الجلسة رئيسة قسم القيادة المدرسية لطيفة الفيفي. وستليها ورقة عمل (دور القيادات المدرسية في رفع مستوى التحصيل الدراسي) أعدتها الأستاذة منال اللهيبي ، فيما ستدير الجلسة الأستاذة دليل جلال .

كما سيعرض الأستاذ فهد السحيمي ورقة عمل بعنوان (الاختبارات الوطنية والدولية) بإدارة الأستاذ عبدالله المالكي .

جدير بالذكر أن برنامج القيادة المدرسية يعتبر ركيزة أساسية في المنظومة التعليمية، حيث يدعم المدرسة المتعلمة القادرة على تحديد احتياجاتها، من خلال تهيئة القائد الناجح للتأثير على الأفراد وتحفيزهم، ليقدموا أفضل ما لديهم من خلال العمل الجماعي.

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