بالفيديو.. السيول تحتجز 37 لاعبًا لكرة القدم بطريق ديراب

علي القحطاني(صدى):

احتجزت السيول، اليوم الجمعة، 37 لاعبًا لكرة القدم في طريق ديراب بالرياض، حيث هطلت الأمطار بغزارة.

وأنقذت فرق الدفاع المدني بالرياض، الـ37 طالبًا في أكاديمية لكرة القدم لاعباً بعد احتجازهم داخل تجمع للمياه في طريق ديراب، مؤكدة أنهم بصحة جيدة.

وشهدت منطقة الرياض، اليوم الجمعة، هطول أمطار غزيرة ما أدى إلى تكون السيول في عدد من الأحياء، كما باشرت فرق الدفاع المدني في الرياض، عدد من البلاغات عن احتجاز مركبات في تجمعات مياه الأمطار.

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