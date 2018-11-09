بالفيديو.. لحظات مروعة لدهس رجل في جنوب بريدة

سالم المطيري(صدى):

أظهر مقطع فيديو، لحظات مروعة لدهس شخص في جنوب بريدة بمنطقة القصيم.

وأوضح المقطع، قيام قائد المركبة بدهس رجل وقف في طريقه ومن ثم فرَّ مسرعًا بالسيارة وكأن شيئًا لم يكن.

كما بيَّن المقطع، مرور المركبات بجانب الرجل وهو ملقى على الأرض ولم يسرع أحد لإنقاذه.