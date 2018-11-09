بالفيديو.. لحظات مروعة لدهس رجل في جنوب بريدة
أظهر مقطع فيديو، لحظات مروعة لدهس شخص في جنوب بريدة بمنطقة القصيم.
وأوضح المقطع، قيام قائد المركبة بدهس رجل وقف في طريقه ومن ثم فرَّ مسرعًا بالسيارة وكأن شيئًا لم يكن.
كما بيَّن المقطع، مرور المركبات بجانب الرجل وهو ملقى على الأرض ولم يسرع أحد لإنقاذه.
الشاعر[ عدد التعليقات: 128 ] نشر منذ 3 ساعات
الى هذا الحد وصل بنا قسوة القلوب
لاحول ولا قوة الا بالله
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 333 ] نشر منذ 3 ساعات
وبكرا توزع صور القاتل … وتحتها
أعتقوا رقبه توعتقوا من النار
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58099 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 269 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
متظر مؤلم مؤلم ويصنف بالقتل العمد وعلى أيش نفسي أعرف؟! ضربة الراس الثانية من الكفر الخلفي فيها كسر والله العالم وممكن تهشم بالكامل هذا إذا ما مات…
يا لطيف ألطف كيف جاله قلب…يالله تسترنا بسترك وعفوك ورضاك.
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2850 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماكملوا الفيديو على شان تحكمون
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 269 ] نشر منذ 1 ساعة
اخوي 👆☝️ سهم..
يا عزيزي ما يحتاج إلى تكمله فالفديو واضح وصريح وفيها شبهة جنائية تصنف بمنظومة الإجرام محاولة قتل متعمد مع سبق الإصرار والترصد🤚وأتمنى شخصيآ أن يكون الطرف الثاني باقي حي بحول الله وقوته ولكن أنا شخصت الضربة الثانية هي الأقوى لأن الكفر فوق الرأس!
أتمنى وصلت الفكرة طال عمرك…
تقبل مروري
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34215 ] نشر منذ 45 دقيقة
الله لايبلانا
احمد[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 25 دقيقة
اصحاب الشاص والربع ناس مستهترة
قبل فترة صاحب ربع شطفني وشال المراية
وفوق هذا واقف بيضارب لكن مسحت بوجهه الاسفلت وسلمته للشرطة بعدها