بالفيديو.. القصيبي: الدولة تطمح لزيادة نسبة النساء العاملات لـ30% بحلول 2030

عادل الحربي(صدى):

قالت ” لما القصيبي ” صحافية اقتصاد وسيدة الأعمال، اليوم الجمعة، إن هناك تحديات كبيرة تواجه المرأة السعودية بسوق العمل، وخاصة العائدات من البعثات، حيث يواجهن تحديات صعبة بسبب بعض التخصصات التي لا يوجد لها فرص عمل.

وأضافت ” القصيبي ” ، في مداخلة ببرنامج ” يا هلا ” المذاع عبر فضائية ” روتانا خليجية ” ، أن المرأة بدأت تتواجد بسوق العمل سواء داخل المملكة أو خارجها، وتحاول خلق فرص عمل جديدة، بدأت تدخل بمجال ريادة الأعمال.

ولفتت ” القصيبي ” ، إلى أن الدولة تمكن المرأة الأن من العمل وأن نسبة السعوديات العاملات وصلت لـ 20% فيما تطمح الدولة إلى زيادة تلك النسبة إلي 30% بحلول 2030.