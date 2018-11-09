” حساب المواطن ” يكشف آلية تسجيل زوجة سجين للحصول على الدعم

علي القحطاني(صدى):

تفاعل برنامج حساب المواطن مع تساؤل من مواطنة، عبر حسابه ” خدمة العملاء ” على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، متسائلة: ” لو أن امرأة متزوجة ولديها أربعة أطفال وزوجها مسجون وعنده سجل تجاري.. ما المطلوب لتتسلم هي وأولادها الدعم. ”

وجاء رد البرنامج مبينًا آلية تسجيل زوجة السجين للحصول على الدعم، مفسرًا: ” بأنه بإمكان الزوجة التسجيل (كمستفيد رئيسي) واختيار ” عائلة سجين “، وإضافة الأبناء كتابعين، ولا يتم إضافة الزوج، ولا بد من إرفاق مستند يثبت حالة السجين من المديرية العامة للسجون. “