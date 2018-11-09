بالفيديو.. طهي الغداء داخل متنزه وسط السيول

الرياض(صدى):

رغم مداهمة السيول له من كل مكان، أصر القائمين على إدارة أحد متنزهات الرياض على طهي الغداء.

ووثَّق مقطع فيديو، المياه التي غمرت المتنزه من كل مكان، وفي المنتصف يتم طهي الغداء بشكل طبيعي.

وشهدت منطقة الرياض، اليوم الجمعة، هطول أمطار غزيرة ما أدى إلى تكون السيول في عدد من الأحياء، كما باشرت فرق الدفاع المدني في الرياض، عدد من البلاغات عن احتجاز مركبات في تجمعات مياه الأمطار.