بالفيديو.. طهي الغداء داخل متنزه وسط السيول
رغم مداهمة السيول له من كل مكان، أصر القائمين على إدارة أحد متنزهات الرياض على طهي الغداء.
ووثَّق مقطع فيديو، المياه التي غمرت المتنزه من كل مكان، وفي المنتصف يتم طهي الغداء بشكل طبيعي.
وشهدت منطقة الرياض، اليوم الجمعة، هطول أمطار غزيرة ما أدى إلى تكون السيول في عدد من الأحياء، كما باشرت فرق الدفاع المدني في الرياض، عدد من البلاغات عن احتجاز مركبات في تجمعات مياه الأمطار.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58099 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههههه ,,
,, خير وبركه ،،،
,, بس انتبهوا تغرفون من السيل وتطبخون ,,
,, هههههههههههه اخاف تخموا مع الماء حشره او ثنتين وتطبخونهن ..
,, خذ وصية مجرب ولا توصية طبيب ..ههههههههههههههههه ,,