بالفيديو.. سيول الرياض تجرف خزانات المياه وسط دهشة المواطنين

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو، جرف السيول التي اجتاحت العاصمة الرياض اليوم الجمعة، لخزانات المياه وبراميل النفايات.

ووثَّق المقطع أحد المواطنين، الذي عبَّر عن دهشته الشديدة فور رؤيته لخزان مياه وقد جرفه السيل.

وشهدت منطقة الرياض، اليوم الجمعة، هطول أمطار غزيرة ما أدى إلى تكون السيول في عدد من الأحياء، كما باشرت فرق الدفاع المدني في الرياض، عدد من البلاغات عن احتجاز مركبات في تجمعات مياه الأمطار.