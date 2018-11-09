بالفيديو.. مدني الباحة ينقذ حياة عائلة عددها 11 مواطنًا حاصرتهم سيول العقيق
نجحت فرق الدفاع المدني بالباحة، اليوم الجمعة، من إنقاذ عائلة مكونة من 11 شخص كانت محتجزة في سيول العقيق.
وأكد ” الدفاع المدني ” بمنطقة الباحة، أنه ورد بلاغ في تمام الساعة 17:22 من مساء اليوم عن احتجاز مركبة من نوع جيب باترول، بوادي أعشب بمحافظة العقيق بداخلها عائلة مكونة من ١١ شخصًا.
وأوضح ” مدني الباحة ” ، أنه تم تحريك الفرق اللازمة ودوريات السلامة والإنقاذ السريع لمباشرة الحادث وإخراج العائلة إلى موقع آمن وجميعهم بصحة جيدة ولله الحمد ” .
وفي هذا السياق يهيب ” الدفاع المدني ” ، بالمواطنين عدم المجازفة في عبور الأودية والاستماع إلى تنبيهات وتحذيرات دوريات السلامة المتواجدة في مداخل الأودية، حفاظًا على سلامة المواطنين وأرواحهم .
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