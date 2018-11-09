بالفيديو.. مدني الباحة ينقذ حياة عائلة عددها 11 مواطنًا حاصرتهم سيول العقيق

إبراهيم الزهراني(صدى):

نجحت فرق الدفاع المدني بالباحة، اليوم الجمعة، من إنقاذ عائلة مكونة من 11 شخص كانت محتجزة في سيول العقيق.

وأكد ” الدفاع المدني ” بمنطقة الباحة، أنه ورد بلاغ في تمام الساعة 17:22 من مساء اليوم عن احتجاز مركبة من نوع جيب باترول، بوادي أعشب بمحافظة العقيق بداخلها عائلة مكونة من ١١ شخصًا.

وأوضح ” مدني الباحة ” ، أنه تم تحريك الفرق اللازمة ودوريات السلامة والإنقاذ السريع لمباشرة الحادث وإخراج العائلة إلى موقع آمن وجميعهم بصحة جيدة ولله الحمد ” .

وفي هذا السياق يهيب ” الدفاع المدني ” ، بالمواطنين عدم المجازفة في عبور الأودية والاستماع إلى تنبيهات وتحذيرات دوريات السلامة المتواجدة في مداخل الأودية، حفاظًا على سلامة المواطنين وأرواحهم .