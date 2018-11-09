فيديو طريف لمواطن يظهر فجأة وسط مياه الأمطار بكامل ملابسه

الرياض(صدى):

وثَّق مقطع فيديو طريف، الأمطار الغزيرة التي غمرت أحد شوارع الرياض، حيث ظهر فجأة رجل بكامل ملابسه من وسط المياه.

وأظهر الفيديو، غرق سيارة في المياه ثم ظهر بجانبها شخص يرجح أنه صاحب السيارة، وهو بكامل ملابسه، في موقف غريب وطريف.

وشهدت منطقة الرياض، اليوم الجمعة، هطول أمطار غزيرة ما أدى إلى تكون السيول في عدد من الأحياء، كما باشرت فرق الدفاع المدني في الرياض، عدد من البلاغات عن احتجاز مركبات في تجمعات مياه الأمطار.