فيديو طريف لمواطن يظهر فجأة وسط مياه الأمطار بكامل ملابسه
وثَّق مقطع فيديو طريف، الأمطار الغزيرة التي غمرت أحد شوارع الرياض، حيث ظهر فجأة رجل بكامل ملابسه من وسط المياه.
وأظهر الفيديو، غرق سيارة في المياه ثم ظهر بجانبها شخص يرجح أنه صاحب السيارة، وهو بكامل ملابسه، في موقف غريب وطريف.
وشهدت منطقة الرياض، اليوم الجمعة، هطول أمطار غزيرة ما أدى إلى تكون السيول في عدد من الأحياء، كما باشرت فرق الدفاع المدني في الرياض، عدد من البلاغات عن احتجاز مركبات في تجمعات مياه الأمطار.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37971 ] نشر منذ 4 ساعات
شعب ماله حل😂😂😂😂😂😂😂
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2269 ] نشر منذ 2 ساعتين
اما بكامل ملابسة ذي ضعو تحتها خمسين خط
وهل شاهدتم شخص سعودي يمشي ويظهر ويختفي ويروح ويجي ويطلع وينزل بدون ملابس
او ببكسر مثلآ
وش ذى الخبر الروعة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58099 ] نشر منذ 2 ساعتين
الصراحه صياغه الخبر هو الغريب الطريف ,,,
,, باالتأكيد الرجل بيطلع بملابسه ، اجل تبونه يفصخ ملابسه مثل ماجابته امه …….أهكذا تريدون………..؟
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2850 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههه اعطوة فرصة يلبس ملابس السباحة
طيب 😅😅😅
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2850 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههه اعطوة فرصة يلبس ملابس السباحة
طيب 😅😅😅