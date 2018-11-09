نشر : منذ 4 ساعات 1٬424 1 فيديوهات متنوعة شاهد .. غضب مشجع اهلاوي بعد الخسارة ” مافي رجال بالملعب ” ! الوسوم:الاهلي
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 269 ] نشر منذ 3 ساعات
*الحمد لله إني هلالي زعيماوي ملكي حقيقي اسوي💙 ووالله من يوم عرفت زعيم أسيا وانا مبسوط وفي قمة سعادتي بفريق عملاق وثابت وقوي وله ثقله في الملاعب بصفة عامة ويملك أعضاء شرف محبين وداعمين للأزرق ويملك جمهور الألقاب تتهافت عليه من كل مكان💙 ولعبين كبار يروح إلي يروح ويعتزل الي يعتزل وأجانب من طراز رفيع المستوى ولكم في أجانب الهلال ومدربينة العمالقة بعد الزعيم بنتقلون إلى أين!؟ الهلال يثبت مقولته الشهيرة أنا الثابت والبقية متحركون*
لله درك يا زعيم كم أشغلتهم😎