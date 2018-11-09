بالفيديو.. كل ما تريد معرفته عن خدمة الإجازات المرضية الإلكترونية

علي القحطاني(صدى):

كشف السيد مشعل الربيعان، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، تفاصيل خدمة الإجازات المرضية الإلكترونية التي طرحتها الوزارة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ” ياهلا ” ، أن فكرة الخدمة كانت مطروحة منذ وقت طويل وتم العمل عليها حتى تم إطلاقها، مشيرًا إلى أنها ستساعد في معرفة أكثر الأيام التي يتم أخذ الإجازات فيها والجهات والفئات العمرية والجنس وغيرها من المعلومات التي يمكن منها تحليل البيانات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار إلى أن الخدمة متاحة لأي مستفيد يذهب إلى مستشفى أو مركز صحي ويكون له إجازة إلكترونية ترسل إلى الجهة المعنية سواء كانت قطاع عام أو قطاع خاص.

وعن آلية عملها، بيّن أن الإجازة يتم إصدارها عن طريق الطبيب المسجل بالخدمة ومن ثم يتم إرسالها إلى الجهة المعنية والتي تقوم باستقبال الإجازة ومعرفة مصدرها ومدتها واعتمادها للموظف.

وأكد أنه يشترط أن يكون الطبيب مسجل في منصة ” صحة ” الإلكترونية، وبعد ذلك يصدرون الإجازات؛ لأننا بحاجة إلى معرفة سبب الإجازة ومدتها وإلى أي جهة أرسلت.