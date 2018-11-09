بالفيديو.. الأمطار تغلق النفق أمام بوابة رقم 1 بمدينة الملك عبدالعزيز بالحرس الوطني

نايف السالم(صدى):

تسبب الأمطار الغزيرة، في إغلاق النفق أمام بوابة رقم 1 بمدينة الملك عبدالعزيز في الحرس الوطني، حيث امتلأ بمياه الأمطار.

و شهد حي السعادة المقابل لإسكان الحرس الوطني، شلل تام في حركة المركبات بعد أن غمرت الأمطار الشوارع الرئيسية فيه.

وشهدت منطقة الرياض، اليوم الجمعة، هطول أمطار غزيرة ما أدى إلى تكون السيول في عدد من الأحياء، كما باشرت فرق الدفاع المدني في الرياض، عدد من البلاغات عن احتجاز مركبات في تجمعات مياه الأمطار.