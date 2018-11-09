السيول تضرب الأردن.. والحكومة تكشف حصلية الضحايا

عمان(صدى):

لقى 4 أشخاص من بينهم سيدتين وطفلتين مصرعهم إثر سيول جارفة، ضربت مناطق عدة في الأردن، مساء الجمعة، حسبما أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية والسلطات.

وتابعت المتحدثة، جمانة غنيمات، أن ذلك بعدما هطلت الأمطار الغزيرة على منطقة ضبعة جنوبي البلاد، والتي أدت إلى إغلاق الطريق الصحراوي بالاتجاهين بعد أن غمرت المياه المنطقة.

واستطردت: ” جرى تأمين 60 شخص إلى مناطق آمنه من منطقة ضبعة، ونقل 9 منهم إلى مستشفى النديم القريب”، متوقعة وجود وفيات أخرى.

وحذرت المواطنين من أن هطول الأمطار لا يزال مستمرًا، وعليهم التعامل معها بجدية وحرص، نظرًا لخطورتها وتوقع استمراها خلال اليومين المقبلين.