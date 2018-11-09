الطفل الحائلي يكشف قصة قصيدته أمام سمو ولي العهد ولقاءه به

نايف السالم(صدى):

كشف الطفل الحائلي ماجد السبهان، الظروف التي أحاطت بقصيدته والتي ألقاها في حضرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

وكان ” السبهان ” قد ألقى قصيدة في حضور سمو ولي العهد، وعندما انتهى من إلقائها وقف الأمير محمد بن سلمان وحيّاه قائلًا : ” هذا يستاهل من يقوم له ” .

وأكد ” السبهان ” أن القصيدة هي أول ما يكتبه، مشيرًا إلى أن فخور بها لكونها كانت لسمو ولي العهد، موضحًا أن لقاء سموه كان حلمًا له وتحقق.

وعن ظروف القصيدة، أوضح أنه حين علم بزيارة ولي العهد لمنزل جده، فكر في إلقاء القصيدة بعد أن ساعده والده في كتابتها ومن ثم عرضها على صديق والده الشاعر صقر السلوة، الذي أجرى تعديلات عليها.

وعن إلقاء القصيدة، قال : ” الأمير كان مدرسة في التواضع، حين وقف لي بعد انتهائي من القصيدة، والسلام عليّ، ولن أنسى مقولته: يستاهل اللي يقوم له ” ، وفقًا لـ ” عكاظ ” .