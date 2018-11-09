مؤشر العمرة الأسبوعي: إصدار أكثر من 998 ألف تأشيرة عمرة ووصول 695 ألف معتمر

الرياض(صدى):

بلغ عدد تأشيرات موسم عمرة 1440هـ، وحتى تاريخ 29 صفر, 998,607 تأشيرات، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 695,740 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 294,767 معتمرًا، منهم 198,786 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 95,981 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 400,973 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة, في حين بلغ عدد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة الذين يقدمون الخدمات لضيوف الرحمن، 7,665 ، منهم 6,493 من الذكور، و 1,172 من الإناث .

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، الذي أكمل شهره الثاني ويقيس أربعة جوانب رئيسة، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

ووصول المعتمرين إلى المملكة, توزع بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 650,702 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 450,10 معتمرًا، وسجل وصول 28 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: الباكستان 262,695، تليها الهند 140,505، فإندونيسيا 131,908، بعدها اليمن 26,334، ثم ماليزيا خامسا 21,767 معتمرًا. وتأتي بعدها كل من: الإمارات العربية المتحدة 14,667، المملكة المتحدة 13,370، تركيا 13,016معتمرا، الأردن 12,285، بنجلادش 11,774.

وأضاف المؤشر الأسبوعي في نسخته التاسعة, أعداد الموظفين السعوديين بشركات العمرة، ويهدف المؤشر بشكل عام إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.