فوضى وكثافة مرورية في عقبة ضلع إثر تهور قائدي المركبات
استغل العديد من قائدي المركبات، اليم الجمعة، غياب رجال المرور في بعض المواقع من طريق عقبة ضلع، لإرباك حركة المرور وإحداث فوضى.
وشهد عقبة ضلع الرابط بين عسير وجازان، إرباك في حركة السير وكثافة مرورية شديدة، إثر ممارسة عدد كبير من قائدي المركبات باستخدام المسار الطالع للسير نزولاً.
يشار إلى أن سكان منطقة عسير بدأوا في السفر إلى جازان والاستمتاع بالأجواء الدافئة، هربًا من الأجواء الشتوية بالمنطقة، لذلك شهد الطريق عبور آلاف المركبات.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58085 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يستر على الاجواد من الحوادث ,,
السعودي[ عدد التعليقات: 611 ] نشر منذ 1 ساعة
مهزلةكل سنه
استهتار عجيب في غياب الرقيب