فوضى وكثافة مرورية في عقبة ضلع إثر تهور قائدي المركبات

أبها(صدى):

استغل العديد من قائدي المركبات، اليم الجمعة، غياب رجال المرور في بعض المواقع من طريق عقبة ضلع، لإرباك حركة المرور وإحداث فوضى.

وشهد عقبة ضلع الرابط بين عسير وجازان، إرباك في حركة السير وكثافة مرورية شديدة، إثر ممارسة عدد كبير من قائدي المركبات باستخدام المسار الطالع للسير نزولاً.

يشار إلى أن سكان منطقة عسير بدأوا في السفر إلى جازان والاستمتاع بالأجواء الدافئة، هربًا من الأجواء الشتوية بالمنطقة، لذلك شهد الطريق عبور آلاف المركبات.