بالصور.. انحراف حافلة عن مسارها بسبب الأمطار وإصابة 5

نايف السالم(صدى):

هرعت 4 فرق إسعافية من غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر، بالعاصمة المقدسة، بقيادة القائد الميداني ريان تركستاني، بعد بلاغ من مواطن يفيد بوجود حادث حافلة انحرفت عن مسارها بسب الأمطار، ثم اصطدمت باللوحات الإعلانية على جانب الطريق، في الدائري الثالث أمام سوبر ماركت الراية.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصل أول فرقة للموقع تبين وجود ٤ إصابات بسيطة وإصابة متوسطة.

وتم إسعاف المصابين، ونقل إصابة إلى مستشفى النور التخصصي، ورفضت باقي الإصابات النقل.