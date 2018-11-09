الأمطار تجتاح طرق المدينة المنورة.. والنقل يحذر
اجتاحت مياه الأمطار، عدة طرق بالمدينة المنورة، حيث وجّه فرع وزارة النقل بالمنطقة تحذيرًا إلى مرتادي هذه الطرق.
وقال نقل المدينة في تغريدة بموقع ” تويتر ” : ” تنبيه لمستخدمي طريق الحناكية / العمق عند العلامة الكيلومترية (٦٤) بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لعبور المياه على الطريق، لسلامتكم جرى التنويه ” .
وأضاف في تغريدة أخرى: ” تنبيه لمستخدمي طريق وصلة الأكحل عند العلامة الكيلومترية (٣) بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لعبور المياه على الطريق، لسلامتكم جرى التنويه ” .
وتابع: ” تنبيه لمستخدمي طريق الحناكية / العمق عند العلامة الكيلومترية (١١٨) بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لعبور المياه على الطريق، لسلامتكم جرى التنويه ” .
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