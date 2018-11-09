الأمطار تجتاح طرق المدينة المنورة.. والنقل يحذر

نايف السالم(صدى):

اجتاحت مياه الأمطار، عدة طرق بالمدينة المنورة، حيث وجّه فرع وزارة النقل بالمنطقة تحذيرًا إلى مرتادي هذه الطرق.

وقال نقل المدينة في تغريدة بموقع ” تويتر ” : ” تنبيه لمستخدمي طريق الحناكية / العمق عند العلامة الكيلومترية (٦٤) بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لعبور المياه على الطريق، لسلامتكم جرى التنويه ” .

وأضاف في تغريدة أخرى: ” تنبيه لمستخدمي طريق وصلة الأكحل عند العلامة الكيلومترية (٣) بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لعبور المياه على الطريق، لسلامتكم جرى التنويه ” .

وتابع: ” تنبيه لمستخدمي طريق الحناكية / العمق عند العلامة الكيلومترية (١١٨) بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لعبور المياه على الطريق، لسلامتكم جرى التنويه ” .