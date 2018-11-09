بالفيديو.. إلغاء حفل زفاف بسبب الأمطار في قاعة أفراح

خالد الظفيري(صدى):

تم إلغاء حفل زفاف كان سيقام في إحدى قاعات الأفراح في الكويت؛ وذلك نتيجة لغزارة الأمطار عليها.

كما أظهر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قاعة الأفراح وقد غمرتها مياه الأمطار.

يذكر أن الكويت تتأثر حاليًا بطقس غير مستقر نتيجة تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.