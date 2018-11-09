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بالفيديو.. إلغاء حفل زفاف بسبب الأمطار في قاعة أفراح

بالفيديو.. إلغاء حفل زفاف بسبب الأمطار في قاعة أفراح
خالد الظفيري(صدى):

تم إلغاء حفل زفاف كان سيقام في إحدى قاعات الأفراح في الكويت؛ وذلك نتيجة لغزارة الأمطار عليها.
كما أظهر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قاعة الأفراح وقد غمرتها مياه الأمطار.
يذكر أن الكويت تتأثر حاليًا بطقس غير مستقر نتيجة تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 58085 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يستر على الاجواد ,,

,, ويمكن في التأخيره بركه وخيره ,,

[ عدد التعليقات: 4548 ] نشر منذ 21 دقيقة

صحيح حنا مُسيرين وليسنا مُخيرين والخير من الله

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