بالفيديو.. إلغاء حفل زفاف بسبب الأمطار في قاعة أفراح
تم إلغاء حفل زفاف كان سيقام في إحدى قاعات الأفراح في الكويت؛ وذلك نتيجة لغزارة الأمطار عليها.
كما أظهر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قاعة الأفراح وقد غمرتها مياه الأمطار.
يذكر أن الكويت تتأثر حاليًا بطقس غير مستقر نتيجة تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58085 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يستر على الاجواد ,,
,, ويمكن في التأخيره بركه وخيره ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34213 ] نشر منذ 27 دقيقة
الله يجعلها امطار خير وبركه
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4548 ] نشر منذ 21 دقيقة
صحيح حنا مُسيرين وليسنا مُخيرين والخير من الله