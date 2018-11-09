محمد عبدالشافي: ” الخسارة خيرة لنا “
علَّق محمد عبدالشافي، لاعب النادي الأهلي، على خسارة فريقه اليوم أمام القادسية، مؤكدًا أن الغيابات أثرت على أداء الفريق.
وقال ” عبدالشافي ” في تصريحات له عقب انتهاء المباراة، إنه كان يجب أن يفوز الفريق حتى لو كانت هناك غيابات لكن هذا لم يحدث.
وأضاف: ” إن شاء الله إن الخسارة خيرة لنا ” ، مضيفًا : ” لا توجد أخطاء في مباراة اليوم، هو سوء توفيق ” .
وكان القادسية قد حقق فوزًا ثمينًا على الأهلي بهدفين نظيفين، في إطار منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2880 ] نشر منذ 1 ساعة
يارب دوم هذي الخيره هههههههههههه