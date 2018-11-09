الرياض.. تحويل الحركة المرورية للتقاطعات والأنفاق

علي القحطاني(صدى):

أعلنت إدارة المرور في منطقة الرياض، بأنه تم تحويل الحركة المرورية للتقاطعات والأنفاق في الدائري الشرقي وطريق ديراب والدائري الغربي.

وقال في تغريدة بموقع ” تويتر ” : ” مرور منطقة الرياض يوضح لقائدي المركبات تحويل الحركة المرورية للتقاطعات والأنفاق في الدائري الشرقي وطريق ديراب والدائري الغربي، ويهيب بالجميع توخي الحيطة والحذر نتيحة تجمع مياه الأمطار ” .

وشهدت منطقة الرياض، اليوم الجمعة، طول أمطار غزيرة ما أدى إلى تكون السيول في عدد من الأحياء، حيث وثَّقت مقاطع فيديو، السيول في حي البديعة غرب الرياض، وكذلك حي الشفاء جنوب غرب الرياض حيث امتلأت المياه في نفق الشفا بشكل كامل.

يشار إلى أن فرق الدفاع المدني في الرياض، قد باشرت عدد من البلاغات عن احتجاز مركبات في تجمعات مياه الأمطار، إلا أنه لم يحدث إصابات.