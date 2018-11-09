بالفيديو والصور.. القادسية يصدم الأهلي ويحقق فوزًا ثمينًا

ماجد محمد تصوير.. سلطان منصور(صدى):

صدم نادي القادسية، النادي الأهلي، بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين، في إطار منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يتمكن الفريقين من هز شباك الآخر خلال الشوط الأول من اللقاء، إلا أن الشوط الثاني حمل المفاجآت بعد تقدم هارون كامارا لاعب القادسية بهدفين في الدقيقتين 69، 78.

وانتهت اللقاء بفوز القادسية الثمين على الأهلي ليتم رفع رصيده إلى 7 نقاط في المرتبة الـ13، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 19 نقطة إلا أنه تراجع إلى المركز الثالث بفارق الأهداف عن النصر محتل المركز الثاني.

🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #القادسية سجله اللاعب : هارون كمارا في الدقيقة 78

الأهلي 0 : 2 القادسية #الأهلي_القادسية pic.twitter.com/pSCnnWNRi4 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) November 9, 2018