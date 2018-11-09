قناة 22 الفضائية توقع عقد شراكة مع مدينة الملك سعود الطبية بالرياض

تركية البدر(صدى):

دعما منها للقطاع الصحي ولتفعيل دورها في المسؤولية الاجتماعية ‏وقعت قناة 22 الفضائية يوم الأربعاء الماضي عقد شراكة مع مدينة الملك سعود الطبية بالرياض من أجل تعزيز العلاقة الإعلامية وإنتاج برامج تلفزيونية، بالإضافة إلى تدريب كوادرها وتغطيات تلفزيونية للمدينة.

ومثل الجانبان في الإتفاقية الدكتور مهدي أبوفطيم عن قناة 22 الفضائية، ‎ والدكتور هيثم الفلاح ممثلا عن مدينة الملك سعود الطبية.

يذكر أن قناة 22 الفضائية وقعت العديد من الاتفاقيات من أجل تأهيل ودعم الكوادر السعودية.