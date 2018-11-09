بالصور.. ” الفيحاء ” ينهي تحضيراته لمواجهة ” الاتحاد “

نواف السالم(صدى):

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء تحضيراته لمواجهة نظيره الاتحاد، غدًا السبت، ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي ستقام على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وأجرى الفريق مرانه الأخير مساء اليوم الجمعة، على ملعب معالي الشيخ عبدالعزيز التويجري بمقر النادي، بقيادة المدير الفني السيد سلافيوليوب موسلين.

كما بدأ المران بعمليات الإحماء ثم التمارين اللياقية الوقائية تحت إشراف مدرب اللياقة السيد رادينكو بانتوفيتش، وأجرى حراس المرمى تمارينهم الخاصة تحت إشراف السيد بويان ايسايلوفيتش مدرب الحراس، بعد ذلك أجرى اللاعبين تمارين تكتيكية وفنية متنوعة.

وأنهى البرازيلي نالدو سانتوس البرنامج العلاجي وبدأ في التأهيل البدني تحت إشراف مدرب اللياقة، ومن المتوقع عودته للتمارين الجماعية بعد مباراة الاتحاد، التي سيغيب عنها إلى جانب غياب عبدالله كنو.

وتبرع عضوي شرف الفيحاء الأستاذ طارق الرميح والأستاذ سليمان الأحمد بتقديم 1000 تذكرة مجانية للجمهور الفيحاوي في مباراة الغد، كما أعلن مجلس الجمهور عن انتهاء كافة التحضيرات الخاصة بالجمهور في ملعب مدينة المجمعة الرياضية.