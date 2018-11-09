بحضور الدكتور المزروع: تدشين مجلس الصيادله في المنطقة الشرقية

الدمام(صدى):

تم تدشين نادى جمعية صيادلة المنطقة الشرقيه التابع للجمعية الصيدلية السعودية بحضور سعادة الدكتور صلاح المزروع مساعد المشرف العام فى مركز الملك سلمان للاغاثه والأعمال الإنسانية، و وكيل وزارة الصحة للإمداد والشئون الهندسية سابقا. ورئيس الجمعية الصيدلية السعودية الدكتور خالد عدنان البريكان وحضر نيابة عنة، رئيس لجنة المال د. مورق العتيبى ورئيسة النادى د. مها المزروع وأعضاء المجلس .

و بدء الحفل بآيات من الذكر الحكيم ، اعقبه كلمة رئيسة النادى الدكتوره المزروع، ثم كلمة راعى الحفل الدكتور صلاح المزروع الذي عبر عن ضرورة تحديد رؤية ورسالة واهداف للنادي والعمل على ضوئها مع مراعاة ترتيب الأولويات واخذ القرارات وتنفيذها بجدية في كل ما يخدم تطوير مهنة الصيدلة، في حين اكدت الدكتوره رئيسة النادي

على ضرورة تظافر الجهود والعمل سوية تحت مظلة الجمعية السعودية الصيدلية لتعزيز الجانب العلمي للصيدلي ولتطوير المهنة.

تلى ذلك مناقشة مهام واهداف النادى بحضور أعضاء المجلس، و عميد كلية الصيدلية د. مستور الغامدى ومدراء صيدليات المنطقة ورئيسة لجنة المناطق بالجمعية الصيدلية السعوديه د. نوال النصار .حيث ناقش الجميع ضرورة ايصال خدمات النادي الى جميع العاملين في المهنة وكذلك الوصول لجميع الطلبة والطالبات في المنطقة للتعرف على قدراتهم ومهارتهم لتوظيفها في تعميم الاستفادة منها بين المختصين والتي من شأنها خدمة المرضى.

واخيرا اختتم الحفل بتكريم نادى صيادلة الاحساء على الجهود التى بذلوها أثناء فترة رئاسة المجلس سابقا، مع تقديم الشكر والتقدير لرئاسة المجلس الحالي على مابذلوه، من جهود فى تدشين هذا النادى الذي يضم تشكيلة من مختلف القطاعات المتعلقة بالصيدلة سواء في القطاعين الحكومي والاهلي او القطاع الاكاديمي. وما يميزه انه يمثل اعضاء من جميع محافظات المنطقة الشرقية.