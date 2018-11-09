تفاصيل جديدة بقضية ” خاشقجي ” السلطات السعودية تطلب تسليم قيادات أمنية تركية
كشفت وسائل إعلام عربية، اليوم الجمعة، أن مصادر مطلعة تؤكد توجه السلطات القضائية المختصة بالمملكة، إلى طلب تسليم قيادات أمنية تركية، وردت أسماؤهم في الاعترافات التي أدلى بها المتهمون بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وأوضحت ” وسائل الإعلام ” ، أن القيادات المشار إليها ” قدمت دعمًا ومساعدات وتسهيلات مختلفة للمجموعة عند وصولها وتنقلها في إسطنبول، لافتة إلى أن المجموعة التي كانت مهمتها الأساسية إقناع خاشقجي بالعودة إلى السعودية وإنها كانت تتحرك بمتابعة مؤكدة من القيادات الأمنية التركية ” .
ولفتت ” وسائل الإعلام ” ، إلى أن القطريين ” كانوا على علم بالتسهيلات التي قدمتها قيادات أمنية تركية، وأنهم كانوا يتابعون عمل المجموعة التي نفذت العملية، وأن هدف الاستجواب الذي تطلبه السلطات السعودية هو التأكد من طبيعة الدعم والتسهيلات التي قدمتها أجهزة الأمن التركية للمجموعة، والتأكد من مستوى التنسيق الأمني التركي مع المجموعة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58085 ] نشر منذ 3 ساعات
هذا الكلام ..
,, البلا منهم وفيهم ، تركيا ام الخبايث وقطر مثل البريعصي اللي ينفخ النار ،،،
,, المخابرات التركيه ، واعوانهم مخابرات السلق المتسلقين اخزاهم الله ، هم من خطط للجريمه وسهّل لها وإن لم ينفذوها بأيديهم بل بأيدي غيرهم , لتكون فخاً وشرَكاً ، زعموا به إحراج المملكه أمام الرأي العالمي ,, ولكن هيهات أن يتأنّى لهم ذالك ، بعون الله ,,
,, اسأل الله ان يرد كيدهم في نحورهم .. آمين ,,
المواطن الصالح صالح الصالح[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههههههه
لا يا شيخ 10 أيام مجلدين لا حس ولاخبر وتقولون جمال خرج من القنصليه
ويوم المخابرات التركيه زغبتكم وطلعت فضيحتكم ارسلتوا ابن فيصل يقدم رشوة لاردوغان اللي رفضها وبصق في وجه
مرسولكم ابن فيصل
ويوم زادت التسريبات والفضايح تعترفون بالجريمه غصبن عنكم والحين تحاولون اتهام تركيا
خسئتم يا يهود بني قريضه تركيا أشرف منكم ولولاها اندفنت جريمتكم لعنكم يا مراخين الوالدين
محمد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 58 دقيقة
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عبدالرحمن الحميد[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههه
من بيصدقكم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58085 ] نشر منذ 1 ساعة
هاالكلام بعد مالحست جزمات اسيادك وشربت بولهم والا قبل ……….؟
,, اظنه بعد ماارويت عطشك الروحي واطفيت شبقك من التلحيس .. والدليل العفن في تعليقك ,,
,, ولا اصدق من قوله تعالى :
(( قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور ))
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37971 ] نشر منذ 1 ساعة
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
زائر[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههههههه بالله
الان انتم تنشرون خبر والنيابة العامه ما قالت كذا وتنشرون اخبار كذب
الان نتواصل مع النيابة العامة ونسالهم عن الخبر اللي تم نشرة في صدى ونتاكد من صحته
تم تصوير الخبر
أبوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 1049 ] نشر منذ 35 دقيقة
اسمع صلوحي صلاحك انت والعلام لايمكن يصلح العالم الا بصلاح التاج بقيادة القائد الفذ الحزم الملك حفظة الله والعزم حبيب الشعب محمد بن سلمان قهرهم ام تركيا والابواق تلعبون على مين اصح يانايم سعودي فوق هام السحب والكلام ماقل ودل ٠😃
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2267 ] نشر منذ 23 دقيقة
اخس اخس اخس
لقد قرأت للتو كم تعليق لكم شخص ينبح
نصيحة ايها الكلب الضال هنا عيال سلمان والله ليمرغو انفك بالجاري لا تفتكر انك بدولة قطرائيل
إن عويتو او نبحتو
كلنا سلمان وكلنا محمد
خبتم خيبكم الله فوق خيبتكم والله ثقتنا بقيادتنا اشد صلابة من صم الجبال