تفاصيل جديدة بقضية ” خاشقجي ” السلطات السعودية تطلب تسليم قيادات أمنية تركية

طلال الضوي(صدى):

كشفت وسائل إعلام عربية، اليوم الجمعة، أن مصادر مطلعة تؤكد توجه السلطات القضائية المختصة بالمملكة، إلى طلب تسليم قيادات أمنية تركية، وردت أسماؤهم في الاعترافات التي أدلى بها المتهمون بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأوضحت ” وسائل الإعلام ” ، أن القيادات المشار إليها ” قدمت دعمًا ومساعدات وتسهيلات مختلفة للمجموعة عند وصولها وتنقلها في إسطنبول، لافتة إلى أن المجموعة التي كانت مهمتها الأساسية إقناع خاشقجي بالعودة إلى السعودية وإنها كانت تتحرك بمتابعة مؤكدة من القيادات الأمنية التركية ” .

ولفتت ” وسائل الإعلام ” ، إلى أن القطريين ” كانوا على علم بالتسهيلات التي قدمتها قيادات أمنية تركية، وأنهم كانوا يتابعون عمل المجموعة التي نفذت العملية، وأن هدف الاستجواب الذي تطلبه السلطات السعودية هو التأكد من طبيعة الدعم والتسهيلات التي قدمتها أجهزة الأمن التركية للمجموعة، والتأكد من مستوى التنسيق الأمني التركي مع المجموعة.