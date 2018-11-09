إدارة ” ترامب ” تدرس تصنيف الحوثيين كـ ” منظمة إرهابية “

واشنطن(صدى):

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تصنيف تصنيف مليشيا الحوثي في اليمن كمنظمة إرهابية، كجزء من حملة لإنهاء الحرب الأهلية في البلاد والضغط على إيران الحليفة للحوثيين، وذلك وفقًا لمصادر مطلعة.

وأوضحت المصادر، أن البيت الأبيض يسعى إلى التوصل إلى موقف صارم تجاه الجماعات المرتبطة بالإيرانيين في أنحاء الشرق الأوسط، والتي تشمل الحوثيين.

وذكرت المصادر إلى أنه يتم النظر في اتخاذ خطوات جديدة ضد الحوثيين في الوقت الذي يصعد فيه الدبلوماسيون الغربيون نداءات للمجموعة لإجراء محادثات مع الحكومة اليمنية، التي تتمتع بدعم دولي، وفقًا لصحيفة ” واشنطن بوست ” الأمريكية.

وقال المسؤولون إن إدارة ترامب تدرس أيضا خطوات أخرى، دون وصف الإرهابيين، يمكن للولايات المتحدة أن تتخذها لمعاقبة الحوثيين.