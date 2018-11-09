بالفيديو.. 3 نساء متحولات جنسيًا يركلن رجل بعنف

لندن(صدى):

ضرب ثلاث فتيات من المتحولين جنسيًا رجلًا بركلات عنيفة، حتى سقط على الأرض، ولم يمنعهن ذلك عن توقفهن عن ضربه حتى وصلت الشرطة الإنجليزية إلى مكان الحادث.

وقبضت الشرطة الإنجليزية على الثلاث نساء، وعند التحقيق معهم اعترفوا بارتكابهم الجريمة؛ لاستفزاز الرجل لهن في مترو الانفاق بلندن، وتم إرسال الضحية إلى المستشفى إثر إصابته بجروح بالغة في الهجوم العنيف، كما قامت

ولم يتم تحديد تاريخ البت في القضية حتى الآن.